На чемпионате России по нардам в Люберцах разыгрывают 10 млн рублей

Спортсмены из 45 регионов страны участвуют в чемпионате России по нардам, который стартовал в городском округе Люберцы 25 ноября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Более 500 игроков в нарды будут бороться за призовой фонд в 10 000 000 рублей. Участниками чемпионата стали спортсмены сборных команд субъектов Российской Федерации 2015 г. р. и старше. В программу соревнований вошли мужские и женские турниры по длинным и коротким нардам как в классическом формате, так и в режиме блиц. Также в коротких нардах запланированы парные соревнования пар (мужчины и женщины).

Чемпионат России по нардам проходит с 25 ноября по 5 декабря 2025 года в городском округе Люберцы (Московская область) в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Организаторами соревнований выступают федерация нард России при поддержке Минспорта России и министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.