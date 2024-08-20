Мытищинские пловцы на Спартакиаде учащихся России заняли призовые места

В Пензе завершился первый день спартакиады учащихся России по плаванию. Отличный результат показали воспитанники мытищинской спортивной школы олимпийского резерва по плаванию, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Виктория Миронова с личным рекордом завоевала золотую медаль в заплыве на 200 метров баттерфляем. Даниил Казимиров и Макар Сафонов в составе эстафетной команды Московской области на дистанции 4×100 метров стали бронзовыми призерами соревнований.

Еще пятеро наших пловцов, хоть и не попали в число призеров, но смогли установить свои личные рекорды. Поздравляем спортсменов и их тренеров Татьяну Ковшикову и Сергея Любимцева. Во второй день Спартакиады Виктория Миронова добавила в копилку сборной Московской области бронзовую медаль на дистанции 100 метров батерфляем.

​Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.