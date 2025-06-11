Москвичка сделала зарядку посреди оживленного автомобильного движения

Девушка сделала зарядку посреди оживленного дорожного движения возле станции метро «Шелепиха» в Москве, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧМ Москва и МО» .

Инцидент произошел в среду на Шмитовском проезде.

На опубликованных кадрах видно, как девушка в спортивной форме на коврике для фитнеса проводит разминку, а затем переходит к упражнениям на растяжку. При этом москвичка занимается спортом на дороге при оживленном автомобильном движении.

Ранее массовое ДТП с участием 6 автомобилей произошло на Северо-Восточной хорде в Москве.