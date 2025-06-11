Москвичка сделала зарядку посреди оживленного автомобильного движения
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Девушка сделала зарядку посреди оживленного дорожного движения возле станции метро «Шелепиха» в Москве, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧМ Москва и МО».
Инцидент произошел в среду на Шмитовском проезде.
На опубликованных кадрах видно, как девушка в спортивной форме на коврике для фитнеса проводит разминку, а затем переходит к упражнениям на растяжку. При этом москвичка занимается спортом на дороге при оживленном автомобильном движении.
Ранее массовое ДТП с участием 6 автомобилей произошло на Северо-Восточной хорде в Москве.