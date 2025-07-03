Московское «Торпедо» купит болгарского защитника Симеона Петрова

Кроме того, московский ФК находится в финальной стадии переговоров с Лео Гогличидзе, прошлый сезон проведшим в грозненском «Ахмате». Если все завершится удачно до конца июля, москвичи выплатят грозненцам 7 миллионов рублей.

Симеон Петров родился во Франции и начинал свою карьеру в ФК «Лимож», у него также есть гражданство. Прошлый сезон он отыграл за польский «Шленск» и венгерский «Фехерваре». В сборной Болгарии он суммарно провел 12 матчей, но без результативных действий.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» может рассмотреть 27-летнего правого защитника «Марселя» Поля Лирола. Игрок сыграл за французский клуб 92 матча, успел забить 4 мяса и отдать 8 голевых передач.