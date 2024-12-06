Московский ЦСКА не сможет покупать новых игроков до лета 2026 года из-за долгов

Международная федерация футбола (ФИФА) ввела запрет на приобретение новых игроков до лета 2026 года столичному ЦСКА. Санкцию приняли из-за того, что московский клуб должен денег голландскому, сообщает Mash .

Запрет ввели 14 ноября. Московский ЦСКА не сможет покупать игроков на протяжении трех грядущих окон — до лета 2026 года.

ФИФА обвиняет клуб в том, что он не перевел три млн евро за трансфер вингера Чидера Эджуке голландскому «Хернвену». Однако ЦСКА не может отправить деньги спортсмену из-за санкций.

В такую же ситуацию попали и ФК «Химки» из Московской области. Они не заплатили полузащитнику Бесарду Сабовичу. Клуб жаловался в спортивный арбитражный суд, но не смог выиграть дело.

Ранее сообщалось, что сборную России по футболу не допустят до жеребьевки отборочного турнира Чемпионата мира в 2026 году. Он будет проводиться в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике.