МОК не даст трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) запретит трансгендерным* спортсменам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Организация официально объявит о своем решении в начале 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.

По данным издания, МОК сейчас ждет полноценного научного обоснования о физическом превосходстве мужчин над женщинами. Недавно Джейн Торнтон, медицинский и научный директора организации, поделился уже имеющимися результатами обзора проблем женского спорта, которые связаны с участием в нем трансгендеров*.

В МОК положительно отнеслись к этому документу. Как утверждает издание, организация может официально озвучить свои доводы в пользу запрета на участие трансгендеров* в женских соревнованиях на сессии организации во время Олимпиады в Италии.

На данный момент правилами МОК допускается участие трансгендеров* в женских соревнованиях, однако решение принимают международные организации.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

