Каршеринг ошибочно оштрафовала участницу Олимпиады, приняв ее за мужчину

Инцидент произошел 18 августа. Прыгунья с трамплина и участница нескольких зимних Олимпийских игр, серебряный призер Олимпиады-2022 Ирина Аввакумова рассказала, что арендовала автомобиль в сервисе «СитиДрайв». В тот день на пассажирском сиденье рядом с ней находилась ее подруга. Сама Ирина была за рулем. 20 октября она получила штраф от компании в размере 100 тысяч рублей. «СитиДрайв» обвинил Аввакумову в том, что она передала управление автомобилем третьему лицу.

Ирина связалась с компанией, чтобы разобраться в ситуации, но ей сообщили, что по видеозаписи с камер видно, что за рулем находился неизвестный мужчина. В связи с этим спортсменке грозит штраф, а в случае отказа от его уплаты на нее могут подать в суд. Кроме того, представитель «СитиДрайва» выразил недовольство поведением Ирины.

Компания отказалась признать свою ошибку, хотя на записи четко видно, что автомобилем управляла именно Аввакумова. Только после того, как Ирина пожаловалась на «СитиДрайв» в соцсетях, компания отреагировала на видео, признав свою ошибку. Спортсменке пообещали аннулировать штраф. При этом Аввакумова отметила, что до сих пор не получила извинений.

