МОК лишил аккредитации украинского скелетониста за запрещенный шлем памяти

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич лишился аккредитации на участие в Олимпийских играх из-за неподобающего экипировочного элемента. Спортсмен принципиально хотел выступать в шлеме памяти с изображениями погибших спортсменов, несмотря на запрет Международного олимпийского комитета (МОК) использовать такую экипировку, пишет ТАСС .

МОК уже выносил Гераскевичу запрет на применение данного защитного шлема на Играх, поскольку его дизайн противоречил положениям Олимпийской хартии. Несмотря на это, во время финальных предстартовых проверок спортсмен появился именно в этом шлеме.

Вслед за этим состоялась дополнительная встреча представителей комитета со скелетонистом, где тот подтвердил свое намерение использовать исключительно эту модель экипировки в соревнованиях.

В итоге украинскому скелетонисту запретили участвовать в соревнованиях и аннулировали его аккредитацию.

