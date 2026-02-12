МОК лишил аккредитации украинского скелетониста за запрещенный шлем памяти
Фото - © Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич лишился аккредитации на участие в Олимпийских играх из-за неподобающего экипировочного элемента. Спортсмен принципиально хотел выступать в шлеме памяти с изображениями погибших спортсменов, несмотря на запрет Международного олимпийского комитета (МОК) использовать такую экипировку, пишет ТАСС.
МОК уже выносил Гераскевичу запрет на применение данного защитного шлема на Играх, поскольку его дизайн противоречил положениям Олимпийской хартии. Несмотря на это, во время финальных предстартовых проверок спортсмен появился именно в этом шлеме.
Вслед за этим состоялась дополнительная встреча представителей комитета со скелетонистом, где тот подтвердил свое намерение использовать исключительно эту модель экипировки в соревнованиях.
В итоге украинскому скелетонисту запретили участвовать в соревнованиях и аннулировали его аккредитацию.
