Украинец выйдет на старт Олимпиады в запрещенном МОК шлеме

Украинский спортсмен появится на Олимпиаде в шлеме, который был запрещен Международным олимпийским комитетом (МОК). Скелетонист Владислав Гераскевич заявил о своем намерении и дальше надевать свой особый шлем как на тренировках, так и в рамках официальных соревнований, игнорируя решение МОК о его запрете, сообщает «Спорт Mail» .

«Даже если МОК хочет предать память этих спортсменов, я не предам их. Я носил его вчера, носил сегодня и выйду на старт соревнований», — сказал Гераскевич.

Спортсмен в возрасте 27 лет создал для Игр специальный шлем, призванный служить напоминанием о спортсменах, погибших в ходе вооруженных конфликтов. После нескольких тренировочных спусков на олимпийской трассе в Кортина-д’Ампеццо в этом шлеме Гераскевичу было официально запрещено его использовать.

В своем решении МОК указал на статью 50.2 Олимпийской хартии, запрещающую проведение демонстраций, а также политическую, религиозную или расовую пропаганду на всех олимпийских объектах.

Несмотря на это, накануне украинец вновь использовал шлем во время финальных тестовых заездов перед стартом соревнований по скелетону, запланированных на 12 февраля. По завершении тренировки он разместил в социальных сетях видеообращение, где подтвердил, что будет надевать этот шлем и в официальных стартах, невзирая на запрет комитета.

Владислав Гераскевич — первый в истории Украины скелетонист, квалифицировавшийся на Олимпийские игры. Игры в Италии станут для него третьими в карьере. На Играх в Пхенчхане в 2018 году он занял 12-е место, а в Пекине в 2022 году — 18-е.

Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершится 22 февраля. В этих Играх в нейтральном статусе принимают участие 13 спортсменов из России. В соревнованиях по скелетону российские атлеты не заявлены.

