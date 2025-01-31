Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что действующее руководство Международного олимпийского комитета насквозь коррумпировано: под предлогом своего положения они занимаются грабежом спортсменов, сообщает 360.ru .

«Наша боксерская семья избавилась от этого руководства. Поэтому они в обиде. Мы выявляем сегодня жуликов, таких как Томас Бах. Он сам был спортсменом, а тут добрался до денег и начал грабить», — сказал Кремлев.

По его словам, глава МОК Томас Бах сделал из спортивных соревнований череду коррупционных скандалов и конфликтов. Так, допуск спортсменки-трансгендера Иман Хелиф* к участию в Олимпийским играм в Париже Кремлев считает PR-ходом.

Ранее Кремлев призывал Томаса Баха встать на колени и попросить прощения у боксеров за ложь про пол алжирской спортсменки. До этого стало известно, что в боксерских поединках на Олимпийских играх 2024 года в Париже против женщин участвовал мужчина*.

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