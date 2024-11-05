Кремлев: Бах должен на коленях извиниться перед боксерами за свое вранье на ОИ

Руководитель Международного олимпийского комитета Томас Бах должен встать на колени и попросить прощения у боксеров за собственную ложь про пол алжирской спортсменки. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

До этого организация IBO публиковала информацию о том, что в боксерских поединках на Олимпийских играх 2024 года в Париже против женщин участвовал мужчина. Издание Le Correspondent тоже публиковало медицинский отчет, указывающий на то, что олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф фактически не принадлежит к слабому полу.

В связи с этим Кремлев от лица международного сообщества потребовал от МОК извинений. Прощения должен попросить и Бах, который посчитал личные интересы более важными.

«Он должен встать на колени перед оскорбленными девушками и всем боксерским сообществом, вернуть медали и признать свою ложь», — считает Кремлев.

Ранее у олимпийской чемпионки по боксу из Алжира Иман Хелиф нашли тестикулы. Российская спортсменка Азалия Аминева сказала, что это ожидаемая информация.

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