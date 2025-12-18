Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате России

В рамках чемпионата России по фигурному катанию, проходящего в Санкт-Петербурге, в состязаниях спортивных пар после исполнения короткой программы победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, пишет ТАСС .

Выступление Мишиной и Галлямова было оценено в 79,03 балла, что позволило им занять первую строчку турнирной таблицы. На втором месте расположились Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с результатом 77,42 балла. Тройку лидеров замыкают Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, набравшие 70,81 балла.

Мишина и Галлямов, которым 24 и 26 лет соответственно, являются обладателями множества престижных наград, включая две бронзовые медали Олимпиады-2022, а также звания чемпионов мира (2021) и Европы (2022).

Пары представят свои произвольные программы 20 декабря.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.