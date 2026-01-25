Мирра Андреева проиграла украинке Свитолиной в 1/8 финала Australian Open

сегодня в 16:59

Российской теннисистке Мирре Андреевой не удалось выйти в четвертьфинал Australian Open. В четвертом круге турнира спортсменка потерпела поражение от украинки Элины Свитолиной со счетом 2:6, 4:6, сообщает RT .

Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. За этот период Андреева выполнила 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-поинта из 10.

В ¼ финала Australian Open украинской теннисистке предстоит сыграть с представительницей Соединенных Штатов Кори Гауфф.

Ранее 18-летняя теннисистка Мирра Андреева обыграла канадку Викторию Мбоко в финале турнира серии WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Российская спортсменка завоевала первый трофей в 2026 году.

