Мирра Андреева проиграла украинке Свитолиной в 1/8 финала Australian Open
Фото - © Илья Наймушин/РИА Новости
Российской теннисистке Мирре Андреевой не удалось выйти в четвертьфинал Australian Open. В четвертом круге турнира спортсменка потерпела поражение от украинки Элины Свитолиной со счетом 2:6, 4:6, сообщает RT.
Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. За этот период Андреева выполнила 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-поинта из 10.
В ¼ финала Australian Open украинской теннисистке предстоит сыграть с представительницей Соединенных Штатов Кори Гауфф.
Ранее 18-летняя теннисистка Мирра Андреева обыграла канадку Викторию Мбоко в финале турнира серии WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Российская спортсменка завоевала первый трофей в 2026 году.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.