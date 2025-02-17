Мировой рекорд по сценическому экстриму попробуют установить в Люберцах 22 февраля

В городском округе Люберцы 22 февраля атлет из Омска попробует установить мировой рекорд по сценическому экстриму. Мероприятие организовано федерацией силового экстрима России и приурочено ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации округа.

В субботу, 22 февраля, на ярмарочной площади Центрального парка городского округа Люберцы 47-летний силач из Омска Полад Мусаев попытается установить мировой рекорд: за 2 минуты согнуть не менее 4 арматур диаметром 20 мм и длиной 1,2 м.

«Попытка согнуть подряд четыре арматуры с такими характеристиками — это почти невозможная задача для самых сильных атлетов. Полад Мусаев — мировой лидер в своей дисциплине, и я уверен, что мы станем свидетелями нового рекорда», — отметил руководитель Международного союза силового экстрима Василий Грищенко.

Полад Мусаев известен своими силовыми номерами. Он ломает болты, скручивает подковы.

Фиксировать попытку установления рекорда будет многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян.

Возрастное ограничение (6+).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.