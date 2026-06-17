Минпросвещения планирует добавить фиджитал-спорт в школы

Министерство просвещения РФ планирует после апробации добавить фиджитал-спорт в школьную программу как вариативный модуль. В пилоте участвуют 59 школ, сообщает «Вечерняя Москва» .

Фиджитал-спорт объединяет физические соревнования и киберспорт. Например, после матча в Counter-Strike дети могут с тем же счетом продолжить игру в лазертаге.

Фитнес-тренер и физиолог Никита Скрипник объяснил, что такие дисциплины требуют отдельной подготовки: спортсменам нужно развивать нервно-мышечные связи, физические навыки и командное взаимодействие.

По словам эксперта, фиджитал-спорт помогает детям развиваться умственно и физически. Им можно заниматься с четырех-пяти лет. Скрипник считает, что формат помогает мотивировать детей чаще двигаться и меньше времени проводить за компьютером.

Физиолог предупредил, что участники таких дисциплин могут уступать профессиональным киберспортсменам. Он сравнил это с триатлоном: спортсмен распределяет силы между несколькими направлениями и не всегда показывает максимальный результат в каждом из них.

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