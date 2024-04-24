«Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина
«Металлург» в третий раз стал победителем Кубка Гагарина
Магнитогорский «Металлург» обыграл «Локомотив» из Ярославля и в третий раз в своей истории выиграл Кубок Гагарина, пишет РИА Новости.
В составе победителей турнира шайбы на счету Дениса Зернова и Даниила Вовченко. За ярославцев отличился Ярослав Лихачев.
«Металлург» выиграл серию 4:0. Магнитогорцы ранее побеждали в 2014 и 2016 годах.
По количеству кубков магнитогорский клуб сравнялся с казанским «Ак Барсом» и ЦСКА.