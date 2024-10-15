Мбаппе связал обвинения в изнасиловании со спорами по зарплате с ПСЖ

25-летний футболист Килиан Мбаппе назвал фейком обвинения в изнасиловании и рассказал, с чем они могут быть связаны, сообщает SHOT .

Спортсмен увидел взаимосвязь между обвинениями в изнасиловании и предстоящими слушаниями по спору между ним и его бывшим клубом — «ПСЖ», с помощью которых Мбаппе хочет «выбить» себе долги по зарплате и обещанные бонусы.

По данным шведских СМИ, Мбаппе присвоен статус «обоснованно подозреваемый». Это самый низкий уровень подозрений.

Ранее некая девушка обратилась в полицию и обвинила звезду мирового футбола в том, что он изнасиловал ее во время своего визита в Стокгольм. Пострадавшая сообщила, что ей понадобилась помощь врачей после того, как на нее напал Мбаппе.