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Матч между сборными России и Замбии состоится 25 марта на «ВТБ Арене» в Москве

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга заявил, что товарищеский матч с российской сборной состоится 25 марта на московском стадионе «ВТБ Арена», сообщает Sport24 .

«Мы договорились о дате и месте матча, все документы подписаны», — сказал Каманга.

Также сборная России 6 июня проведет товарищеский матч с национальной командой Нигерии, а 10 июня на выезде встретится с Белоруссией.

Ранее стало известно, что финал FONBET Кубка России-2024/25 снова пройдет на столичном стадионе «Лужники». Предположительно, матч сборной России против Нигерии, запланированный на 6 июня в «Лужниках», может не состояться из-за проведения финала кубка.