Матч между сборными РФ и Брунея превратился в спортивно-музыкальный праздник

15 ноября в Краснодаре прошел захватывающий футбольный матч между сборными России и Брунея. Это долгожданное событие стало настоящим праздником благодаря партнеру Российского футбольного союза (РФС) — «Русской Медиагруппе». Холдинг создал невероятную атмосферу для болельщиков, обеспечив выступление звезд, сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Матч начался с исполнения Гимна России заслуженной артисткой Зарой, которая выступила перед заполненным зрителями стадионом. Певица была впечатлена масштабами мероприятия и поддержала российских футболистов.

Товарищеская игра между сборными России и Брунея стала действительно особенной. Более 26 тыс. поклонников собрались на трибунах, чтобы увидеть этот матч. Для команды из Юго-Восточной Азии игра была первой в истории против европейского соперника. В то же время для российских футболистов этот матч оказался самым результативным — было забито 11 голов.

Завершил вечер музыкальный коллектив NLO с зажигательным хитом «Давай устроим танцы».

Для «Русской Медиагруппы» большая честь сотрудничать с РФС и дарить болельщикам положительные эмоции, поддерживая российский спорт и активный образ жизни.