Матч футбольных сборных России и Сирии может пройти 19 ноября в Волгограде

Вице-президент сирийской федерации по футболу Абдеррахман аль-Хатиб заявил, что в настоящее время идут переговоры с коллегами из России о проведении товарищеского матча между двумя национальными командами, сообщает РИА Новости .

«Сирийская команда ожидает подписания соглашения с российской стороной о проведении товарищеского матча, который запланирован на 19 ноября в Волгограде», — сказал аль-Хатиб.

Он подчеркнул, что новой испанский тренер сборной Сирии Хосе Лана сможет поближе познакомиться со всеми игроками во время интенсивных тренировок, которые пройдут в Волгограде с 11 по 19 ноября.

Вице-президент федерации добавил, что климат российского города очень похож на сирийский. Это позволит облегчить процесс адаптации для сирийских спортсменов.

Ранее Российский футбольный союз отклонил предложение Пакистана о проведении товарищеского матча сборных команд в ноябре. РФС пытался договориться о товарищеской игре в октябре, но Пакистан отказал из-за нехватки времени.