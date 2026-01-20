Мастер-класс по хоккею для юных спортсменов прошел в Орехово-Зуеве

В тренировке приняли участие около 20 юных хоккеистов. Занятие провел тренер программы «Красная Машина» Вадим Краснослободцев.

Программа была внедрена Федерацией хоккея России в 2018 году для подготовки нового поколения спортсменов, которые в будущем смогут пополнить профессиональные клубы и сборные страны. Особенность методики — универсальные рекомендации для тренеров, работающих с детьми разных возрастов.

Мастер-класс от профессионального игрока уровня КХЛ стал не только возможностью разнообразить тренировочный процесс, но и дополнительной мотивацией для ребят. Представители программы «Красная Машина» планируют продолжить проведение подобных встреч в ФОК «Звездный».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.