Марцел Личка покинул пост главного тренера московского клуба «Динамо»

сегодня в 13:26

Чешский специалист Марцел Личка был уволен с поста тренера столичного футбольного клуба «Динамо». Под руководством 47-летнего чеха команда завоевала бронзу чемпионата России в сезоне-2023/24, сообщается на сайте футбольного клуба.

«„Динамо“ благодарит Марцела за проделанную работу. <…> Желаем Марцелу удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба.

Чешский специалист возглавил бело-голубых в июне 2023 года. Контракт с тренером был рассчитан до конца июня текущего года. Прошлым местом работы Лички был футбольный клуб «Оренбург».

Ранее бывший нападающий лондонского футбольного клуба «Челси» Дидье Дрогба дал совет капитану «Интер Майами» Лионелю Месси.