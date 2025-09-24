Марафон здоровья прошел в Королеве

22 сентября в стенах гимназии № 17 в Королеве стало необычным и ярким событием благодаря региональному отделению общественного движения «Здоровое Отечество», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Активисты провели веселую утреннюю зарядку для учеников школы, продемонстрировав целый ряд простых и действенных физических упражнений, направленных на повышение общего уровня бодрости и энергичности перед началом учебной недели.

Но настоящим сюрпризом стала заключительная часть мероприятия — мастер-класс по брейк-дансу, искусству уличных танцев, которое официально войдет в программу Олимпийских игр уже в ближайшем будущем. Юные участники активно включились в процесс, осваивая основные элементы динамичного танца под руководством профессиональных инструкторов.

Директор гимназии № 17 Вера Герасимова отметила уникальный формат и выразила благодарность региональному отделению движения за работу с молодежью. Подобные активности помогут ученикам чувствовать себя уверенно и гармонично развиваться как физически, так и эмоционально.

После завершения зарядки школьники были полны позитива и готовы к активному началу рабочей недели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.