Майк Тайсон влепил пощечину Джейку Полу на битве взглядов

На церемонии взвешивания перед поединком легендарный Майк Тайсон дал пощечину шоумену Джейку Полу во время финальной битвы взглядов, сообщает РБК .

Тайсон и Пол проведут боксерский бой в ночь на 16 ноября в американском Арлингтоне. Перед поединком они приняли участие в церемонии взвешивания. Оказалось, что Тайсон весит 103,6 кг, а Пол — 103,1 кг.

После церемонии взвешивания бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе ударил по лицу своего оппонента. Это произошло во время финальной битвы взглядов.

Изначально бой Тайсона и Пола должен был состояться 20 июля. Но его перенесли из-за проблем со здоровьем у именитого спортсмена. У 58-летнего боксера обострилась язва.

Оппонент Тайсона — 27-летний шоумен и боец. Единоборствами он начал заниматься относительно недавно. Спортивные аналитики до сих пор не определились, кто может победит в поединке.