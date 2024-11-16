Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу в боксерском поединке

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Известный в США блогер Джейк Пол выиграл в боксерском поединке у легенды этого вида спорта Майка Тайсона. Спортсмены сражались все восемь раундов, сообщает SHOT .

Джейк Пол победил по очкам. Такое решение приняли судьи.

За поединок Тайсон получил 20 млн долларов. Полу заплатили 40 млн. При этом «Железный Майк» профессионально не занимается спортом уже 20 лет.

Пол и Тайсон сразились в AT&T Stadium в техасском Арлингтоне. Поединок проходил по упрощенным правилам.

Бойцы сражались друг с другом не по три, а две минуты в раунде. Также они носили перчатки массой 14 унций.

Ранее Тайсон дал пощечину Полу во время финальной битвы взглядов.