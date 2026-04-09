Лыжница из Шаховской взяла серебро на Всероссийских стартах

Спортсменка из Шаховского округа Есения Аврамова заняла второе место на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам, которые прошли с 22 по 26 марта 2026 года в Архангельской области. Девушку тренирует ее отец Сергей Аврамов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В деревне Кононовская Архангельской области прошли Всероссийские соревнования по лыжным гонкам. Среди девушек 2014–2015 годов рождения серебряным призером стала Есения Аврамова из Шаховского округа.

Ее тренирует отец — Сергей Николаевич Аврамов. Лыжным спортом он увлекся еще в школьные годы в селе Раменье. Наставником будущего тренера была Тамара Штукатурова, которая посоветовала ему не бросать спорт. В 1989 году Аврамов занял восьмое место в гонке на 30 километров в Красногорске. После службы в армии и работы в крестьянском хозяйстве он вернулся к лыжам, когда в школу пошел старший сын Никита.

Никита Аврамов стал призером областных соревнований, дважды поднимался на пьедестал «Лыжни России», побеждал в гонке «Тим Компьютерс». Он обучался в школе олимпийского резерва «Истина», входил в расширенный состав сборной Московской области, окончил Смоленское государственное училище олимпийского резерва и открыл в Москве школу любительского биатлона.

Есения занимается лыжами с шести лет. В 2025 году она стала второй на первенстве Московской области, в 2026 году — третьей. Спортсменка также побеждала и становилась призером соревнований в Московской и Тверской областях, выигрывала чемпионат Калужской области по роллерам.

На всероссийских стартах первый день сложился для нее неудачно.

«На старте Есении не повезло: три спортсменки перед ней упали, она потеряла время. К тому же было тепло, и мы не угадали со смазкой», — рассказал Сергей Аврамов.

Во второй день тренер подобрал оптимальную смазку. Гонку перенесли на теневой участок трассы, старт сделали раздельным. В этих условиях Есения финишировала второй и поднялась на пьедестал.

Сергей Аврамов также тренирует детей 10–15 лет в селе Раменье и деревне Воскресенское. Записаться на занятия можно по телефону +7 (985) 056-69-18.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.