Лыжник Подмосковья выиграл медаль на Российско-Китайских молодежных зимних играх

Подмосковный лыжник Арсений Поздеев завоевал бронзовую медаль в классической гонке на 15 км среди юношей на Российско-Китайских зимних играх, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Спортсмен из Московской области преодолел дистанцию за 47 минут 24,5 секунд, уступив победителю соревнований Андрею Сахарову 1 минуту 34,8 секунды.

«Эмоции классные, первая медаль в сезоне, тем более на международных соревнованиях. Это очень приятно. Но все еще впереди, набираю форму дальше и буду бороться за золотые медали», — прокомментировал после финиша Арсений Поздеев.

Российско-Китайские зимние игры пройдут в девяти олимпийских видах спорта: прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, керлинге, шорт-треке, фигурном катании и лыжных гонках. Участие в них примут более 220 атлетов, которые являются ближайшим резервом национальных сборных двух стран. В составе сборной России в них принимают участие пять подмосковных спортсменов: Фаиля Аймалетдинова (шорт-трек), Арсений Поздеев (лыжные гонки), Лидия Лукичева (сноуборд), Елизавета Малеина и Матвей Самохина (фигурное катание на коньках).

Российско-Китайские зимние игры завершатся 14 января.

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