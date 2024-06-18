Лосино-Петровцы приняли участие в «Гонке Героев»

«Гонка Героев» — российский экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности, организованный «Лигой героев».

К гонке специально разработали трассу, чтобы пройти ее могли участники с разным уровнем физической подготовки. Протяженность дистанции — 8 км, на ней располагались крутые подъемы, спуски, водные переправы, грязевые рвы, горка с канатами — 7-метровый «Эверест» и многое другое.

Участники стартовали командами по 15-20 человек. В среднем на преодоление дистанции уходило 3 часа.

«Гонка героев — это не просто забег, это испытание духа и тела. Каждый участник, преодолевая препятствия, доказывает, что в нем живет настоящий герой — сильный, смелый, готовый бросить вызов самому себе. Это соревнование не только за первое приз, но и за право называться героем своего времени», — поделился исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.

Проект «Здоровое будущее» направлен на защиту прав и интересов граждан по получению качественной и доступной медицинской помощи, мотивации к ведению здорового образа жизни, повышение эффективности и значения профилактики заболеваний.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.