Лосино-Петровцы приняли участие в «Гонке Героев»
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Лосино-Петровцы приняли участие в «Гонке Героев». Исполнительный секретарь партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин совместно с командой города пробежал 8 км маршрута, передает пресс-служба администрации городского округа.
«Гонка Героев» — российский экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности, организованный «Лигой героев».
К гонке специально разработали трассу, чтобы пройти ее могли участники с разным уровнем физической подготовки. Протяженность дистанции — 8 км, на ней располагались крутые подъемы, спуски, водные переправы, грязевые рвы, горка с канатами — 7-метровый «Эверест» и многое другое.
Участники стартовали командами по 15-20 человек. В среднем на преодоление дистанции уходило 3 часа.
«Гонка героев — это не просто забег, это испытание духа и тела. Каждый участник, преодолевая препятствия, доказывает, что в нем живет настоящий герой — сильный, смелый, готовый бросить вызов самому себе. Это соревнование не только за первое приз, но и за право называться героем своего времени», — поделился исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.
Проект «Здоровое будущее» направлен на защиту прав и интересов граждан по получению качественной и доступной медицинской помощи, мотивации к ведению здорового образа жизни, повышение эффективности и значения профилактики заболеваний.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.