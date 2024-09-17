Любые физнагрузки снимают тревожность, заявила врач

сегодня в 18:56

Терапевт высшей категории, гематолог «Клиники Фомина» Анна Дудникова рассказала, что любые физические упражнения способны снижать стресс и тревожность, в том числе в долгосрочной перспективе, сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, спорт повышает уровень эндорфинов, которые улучшают настроение, а также снижает негативные последствия стресса и защищает организм от вредного воздействия тревожности.

Также физнагрузки повышают общий уровень концентрации и когнитивные способности — после прогулки или динамичной игры человек лучше сосредотачивается и меньше реагирует на раздражители, добавила Дудникова.

Специалисты рекомендуют тренироваться прямо с утра, поскольку таким образом в течение дня можно ощущать прилив сил и энергии.

Кроме того, легкие физические занятия в целом помогают повысить уровень уверенности в себе, быстрее расслабиться и снизить симптомы депрессии.