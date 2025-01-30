Легкоатлеты из Подмосковья выиграли пять медалей на первенстве России

Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей на первенстве России по легкой атлетике в помещении среди юношей и девушек до 18 лет. В копилке представителей региона три золотые, одна серебряная и одна бронзовая награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В первый день соревнований спортсмены Московской области завоевали три медали. На высшую ступень пьедестала поднялись Анастасия Пшеничная в беге на 60 м с барьерами и Анастасия Шкурина в беге на 3 000 м. Анастасия Пшеничная установила личный рекорд, преодолев дистанцию за 8,38 секунд.

Серебряным призером соревнований стал Максим Захаров, который также установил личный рекорд в беге на 60 м с барьерами с результатом 7,99 секунд.

Во второй день турнира атлеты из Московской области завоевали еще две награды. Александра Морозова завоевала «золото» в беге на 400 м и установила личный рекорд с результатом 54,89 секунды.

На всероссийских соревнованиях в беге на 200 м, которые проходят в рамках первенства России, Юлия Гринько завоевала бронзовую медаль.

Первенство России по легкой атлетике в помещении среди юношей и девушек до 18 лет проходит в Тюмени с 28 по 30 января в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Участие принимают более 600 спортсменов из 60 регионов Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.