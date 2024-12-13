сегодня в 16:55

Легенды хоккея сыграют против блогеров в Москве

14 декабря в Москве на фестивале «Путешествие в Рождество» состоится благотворительный хоккейный матч. На лед выйдут легенды хоккея и блогеры, сообщается на сайте мэра Москвы.

В матче сыграют две команды: «Легенды хоккея» и «Сборная блогеров». В составе первой — заслуженный мастер спорта России Виталий Прошкин, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков, неоднократный призер международных турниров Владимир Антипов и т. д.

Команда блогеров будет состоять из участников проектов Hockey Brothers и NBSK. Так, на лед выйдут Александр Slapshot, Илья Винокуров (IVHockey).

Матч пройдет на ледовом катке по адресу: Сухонская улица, дом 6, строение 1. Начало мероприятия — в 15:00, сбор гостей — с 14:00.

Участники матча собирают подарки для пациентов Центрального военного клинического госпиталя им П. В. Мандрыка, Каждый гость мероприятия сможет увидеть игру, поддержать спортсменов, а также внести свой вклад в доброе дело.

Фестиваль проходит в рамках проекта «Зима в Москве», который объединит все развлечения зимней столицы с 1 декабря до 28 февраля. Всего будет открыто свыше 1900 площадок.

Ранее чемпионка Европы по конькобежному спорту высоко оценила катки проекта «Зима в Москве». Она отметила их качество и доступность.