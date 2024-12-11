Чемпионка Европы по конькобежному спорту оценила катки проекта «Зима в Москве»

В российской столице количество общественных катков постоянно увеличивается. Ангелина Голикова, бронзовая медалистка Олимпиады 2022 года, чемпионка мира 2021 года и двукратная чемпионка Европы по конькобежному спорту, подчеркнула, что такие изменения приносят пользу всем поклонникам зимних активностей.

Зима не является поводом для отказа от физической активности. Москва предлагает разнообразные варианты для занятий спортом даже в холодное время года. Особенно радует рост числа доступных катков, где Голикова начинала свою спортивную карьеру.

Ледовые площадки дают возможность москвичам и туристам не только заниматься спортом, но и проводить время с близкими. Сегодня катки представляют собой не только тренировочную среду, но и место для отдыха и развлечений. Они могут находиться в парках, дворах и исторических зонах, а лед на них может быть как натуральным, так и искусственным.

Проект «Зима в Москве» объединяет развлекательные мероприятия столицы с 1 декабря по 28 февраля, предоставляя жителям и туристам множество зимних традиций и фестивалей, включая «Путешествие в Рождество», «Московское чаепитие» и другие.