Кубок России по северному многоборью проходит в Хабаровском крае
В Хабаровском крае в рамках государственной программы президента РФ «Спорт России» проходит Кубок России по северному многоборью, сообщает КомсаNews со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
В борьбе за победу сойдутся многочисленные спортсмены, представляющие девять субъектов РФ.
Кубок России по северному многоборью — это не просто спортивное событие, он является олицетворением многовековой истории, культурного наследия и единения различных этносов.
По словам министра спорта Хабаровского края Дмитрия Чикунова, основная задача — подчеркнуть значимость самобытной культуры и традиций коренных малочисленных народов. Это неотъемлемая часть общего прошлого, которую необходимо сохранять, изучать и передавать потомкам.
В программу соревнований включены популярные этнические состязания, отражающие культурные традиции и физические навыки, исторически присущие жителям региона. Гостей ждут яркие зрелища и возможность познакомиться с историей и обычаями КМНС.
Финал турнира запланирован на 16 ноября, по окончании соревнований будут объявлены победители Кубка.
