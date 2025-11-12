Кубок России по северному многоборью проходит в Хабаровском крае

сегодня в 16:46

16 ноября в Хабаровском крае состоится финал Кубка РФ по северному многоборью

В Хабаровском крае в рамках государственной программы президента РФ «Спорт России» проходит Кубок России по северному многоборью, сообщает КомсаNews со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

В борьбе за победу сойдутся многочисленные спортсмены, представляющие девять субъектов РФ.

Кубок России по северному многоборью — это не просто спортивное событие, он является олицетворением многовековой истории, культурного наследия и единения различных этносов.

По словам министра спорта Хабаровского края Дмитрия Чикунова, основная задача — подчеркнуть значимость самобытной культуры и традиций коренных малочисленных народов. Это неотъемлемая часть общего прошлого, которую необходимо сохранять, изучать и передавать потомкам.

В программу соревнований включены популярные этнические состязания, отражающие культурные традиции и физические навыки, исторически присущие жителям региона. Гостей ждут яркие зрелища и возможность познакомиться с историей и обычаями КМНС.

Финал турнира запланирован на 16 ноября, по окончании соревнований будут объявлены победители Кубка.

