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Красногорские студенты завоевали победу в соревнованиях по настольному теннису

В Красногорске прошли зональные соревнования по настольному теннису, в которых приняли участие сборные команды юношей и девушек Красногорского колледжа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Спортсмены продемонстрировали отличную игру и завоевали победу, выйдя в финал областной Спартакиады среди студентов средних профессиональных организаций (СПО).

Сотрудники Красногорского колледжа поздравляют своих студентов с этой замечательной победой! Их успех стал результатом долгих часов тренировок, упорства и настойчивости. «Мы гордимся нашими спортсменами и их достижениями», — сообщают в пресс-службе Красногорского колледжа.

«Также мы хотим выразить благодарность тренерам, подготовившим победителей. Это Турецков Денис Викторович и Леонов Сергей Юрьевич. Их профессионализм, терпение и поддержка помогли нашим студентам достичь таких высоких результатов», — добавили сотрудники образовательного учреждения.

Мы уверены, что эта победа станет стимулом для наших спортсменов продолжать совершенствоваться и добиваться новых успехов. Желаем им удачи в финале областной Спартакиады.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.