Кожевников рассказал, как Путин тренируется на льду

Владимир Путин продолжает регулярно играть в хоккей. Олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, что такие тренировки помогают президенту отдыхать и поддерживать форму, сообщает aif.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин продолжает регулярно заниматься хоккеем. Кожевников объяснил, как проходят такие тренировки.

«У Владимира Владимировича не так много свободного времени, но, думаю, он играет со своими друзьями, охраной. Для него это больше все-таки эмоциональное расслабление. На льду голова отдыхает, концентрация идет на шайбу, на гол, на партнеров. Нагрузка у Владимира Владимировича очень большая, поэтому хоккей дает хорошую возможность расслабиться. И, конечно, это поддержка физической формы, тренировка аналитического мышления, потому что нужно анализировать, предугадывать, куда пас отдать, куда открыться», — отметил олимпийский чемпион.

Ранее Кожевников также оценил сообщение о том, что 1 июля в «Лужниках» состоится хоккейный матч между командами России и США.

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