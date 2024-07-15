Команда Подмосковья завоевала «серебро» первенства России по хоккею на траве
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Сборная Московской области завоевала серебряные медали первенства России по хоккею на траве среди девушек 12-14 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили по круговой системе. Сборная Московской области одержала победы в четырех играх, но уступила команде Республики Татарстан. Таким образом, по результатам всех матчей представители Подмосковья стали обладателями серебряных медалей первенства России. На третьем месте — сборная Пермского края.
Кроме того, член сборной региона Валерия Жердева была признана лучшим нападающим турнира. В прошлом году по итогам соревнований спортсменки Московской области также завершили национальное первенство на второй ступени пьедестала почета.
Первенство России по хоккею на траве среди девушек 12-14 лет проходило с 7 по 14 июля в г. Крымск (Краснодарский край). Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.