Команда «Подмосковье» выиграла автогонку «Золото Кагана»

Команда региона была представлена на гонке двумя экипажами. Антон Мельников с Антоном Николаевым на Toyota LC 200 выступали в классе Т2 (серийные автомобили), а Константин Иванов с Александром Горьковым боролись за призовые места в классе рейд-спорт, также на Toyota LC 200.

Дистанция гонки длиной почти в 1 000 километров была поделена на пять специальных участков. Астраханские гонки давно доказали, что малейшая ошибка в пилотировании или излишняя нагрузка на автомобиль могут привести к сходу. В ходе соревнований только три экипажа из десяти смогли финишировать в классе рейд-спорт.

Второй гоночный день, несмотря на жару и сложную трассу, подмосковный экипаж смог без технических проблем и ошибок в пилотировании и навигации финишировать со вторым результатом в Т2.

На третий гоночный день спортсменам было предложено два прохождения быстрого спецучастка длиной в 225 км каждый.

Стоит отметить, что в отличие от других участников бахи «Золото Кагана» экипажи «Подмосковья» не столкнулись с серьезными техническими сложностями.

В финальный день соревнований расклад сил уже был понятен. Команды «УАЗ Спорт» и «Подмосковье» набрали по 14 очков каждая. По правилам проведения ралли-рейдов, при равенстве очков в командном зачете, преимущество отдается той команде, чей пилот имеет лучшее время в итоговой классификации. Константин Иванов прошел дистанцию на час с небольшим быстрее представителей заводской команды. Такой результат позволил команде «Подмосковье» в очередной раз защитить звание лучшей на бахе «Золото Кагана».

Следующий этап чемпионата России по ралли-рейдам пройдет в начале июля по маршруту Томск — Кош-Агач. Команда «Подмосковье» примет участие в этом этапе в полном составе, а после финиша гонки чемпионата Антон Мельников и Антон Николаев продолжат борьбу за победу в Международном ралли «Шелковый путь», которое финиширует 15 июля в городе Улан-Батор в Монголии.

Второй этап чемпионата России по ралли-рейдам — баха «Золото Кагана» проходил в Астрахани.

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