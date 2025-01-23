Команда каратистов из Королева одержала победу на первенстве Подмосковья

Первенство Московской области по карате-киокушинкай прошли в Королеве на территории спортивной школы олимпийского резерва «Королев» 19 января. В соревнованиях приняли участие порядка 250 спортсменов из городов Московской области, Ярославля и Белгорода. Бои проходили в разделах «ката» и «кумите», сообщает пресс-служба администрации округа.

Почетным гостями турнира стали Герой Российской Федерации, Заслуженный летчик-испытатель России Александр Климов; мастер спорта СССР по каратэ и дзюдо, Заслуженный тренер Российской Федерации Борис Глушенков; Заслуженный мастер спорта России, серебряный призер чемпионата Мира, Чемпион Европы Виктор Карасюк.

По результатам соревнований первое командное место заняла команда спортивного клуба «Монолит» (СШОР «Металлист»). Второе место завоевали спортсмены из Москвы, третьей стала сборная Щелкова.

Кроме того, специальные призы за волю к победе получили королевские каратисты Балабег Халибеков и Мария Миргородская. Приз за «За лучшую технику» удостоен боец из Белгорода — Кирилл Чесовской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.