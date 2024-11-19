Команда из Солнечногорска признана лидером чемпионата России по фоновой ходьбе

Активные долголеты из Солнечногорска в лидерах после завершения чемпионата России по фоновой ходьбе «Человек идущий». На протяжении месяца команда проходила порядка 25 тыс. шагов в день. Это около 20 километров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ее возглавляет Ирина Воробьева. Годом ранее под ее руководством солнечногорцы уже занимали 1-е место по России, и в этот раз они претендуют повторить успех.

«Предварительно по одноименной программе Солнечногорск лидирует. Оглашение результатов и награждение победителей будет в декабре, но уже сейчас можно сказать, что наши долголеты — огромные молодцы и проделали колоссальный путь, показали выдержку, командный дух и волю к победе», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Любимый маршрут для прогулок пролегал по набережной озера Сенеж до маяка и обратно, а также по территории микрорайона Выстрел. Солнечногорцы перемещались не только по родному городу. Одна из участниц активно ходила по Турции.

«У природы нет плохой погоды. Ни слякоть, ни дождь, ни снег нам не помеха. Мы с командой шагаем вперед, к победе», — поделилась участница команды «Активного долголетия» Солнечногорска Валентина Антонова.

В 2024 году во Всероссийском чемпионате по фоновой ходьбе приняли участие почти 83 000 человек. Это более 3 000 команд из 771 населенного пункта 80-ти регионов страны. Организатор — Лига здоровья нации при поддержке Минспорта России.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.