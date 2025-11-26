Команда из Истры завоевала полный комплект наград на Всероссийских соревнованиях по батуту

23 ноября в Иваново завершились Всероссийские соревнования по прыжкам на батуте «Памяти Героя Советского Союза С. М. Люлина». Масштабные старты собрали 405 участников из 26 регионов России, что свидетельствует о высоком статусе турнира и большой конкуренции, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ярче всех на этом спортивном празднике проявили себя воспитанники из Истры в составе сборной Московской области. Поразительный результат: все без исключения спортсмены вернулись домой с медалями.

Блестящие результаты в индивидуальных прыжках:

Золотые медали завоевали Виктория Перезва, Ярослав Медоволкин, Дарья Коваленко (кандидат в мастера спорта) и Полина Мещерякова.

Серебро на счету Алисы Филатовой.

Бронзу заработал Никита Южиков.

Не менее успешно истринцы выступили и в синхронных дисциплинах. Дуэт Виктории Перезвой и Алисы Филатовой поднялся на высшую ступень пьедестала, а пара Юсупов-Титов завоевала серебряные награды.

В командном зачете среди мальчиков 11-12 лет трио в составе Ярослава Медоволкина, Никиты Южикова и Петра Ляхова стало серебряным призером соревнований.

Этот впечатляющий успех — результат кропотливой работы тренерского штаба, в который входят В. Е. Бутаков, М. А. Гордеева и М. И. Куянов, а также самоотверженных тренировок самих спортсменов.

