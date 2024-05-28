Команда из Домодедова вышла в финал Школьной лиги Международного инженерного чемпионата

Команда «Хайп» Домодедовского лицея № 3 им. Героя Советского Союза Ю. П. Максимова вошла в 13 лучших команд и представит способы переработки красного шлама в финале, передает пресс-служба администрации городского округа.

Финалисты разработали сильное решение кейса «Бережливые технологии для устойчивого развития» и представят свое решение в Москве. Капитан домодедовской команды Анастасия Панова, София Севостьянова, Полина Сенчурова, Анна Погорельцева сосредоточилась на способах переработки красного шлама — высокотоксичных отходов, образующихся при производстве алюминия.

В финале Школьной лиги, который пройдет 29 мая в Москве, командам предстоит доказать экспертному сообществу эффективность своих решений. Кроме того, они получат ценные советы специалистов промышленных компаний и смогут освоить важные профессиональные навыки.

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