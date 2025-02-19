Команда Егорьевска стала победителем в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»

Ежегодно егорьевская команда оказывается в тройке лидеров зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно‑спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Московской области. В этот раз слаженному коллективу спортсменов удалось завоевать первое место в общекомандном зачете, сообщает пресс-служба администрации округа.

Главный судья центра ГТО муниципального округа Егорьевск Игорь Ксенофонтов отметил значительный рост заинтересованности в соревнованиях по этому направлению, которые уже стали своеобразным видом спорта для участников. Так, в этом году за первенство в городе Подольске сражались 24 команды.

В программу фестиваля вошли подтягивания, стрельба, наклоны на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине и рывок гири 16 кг. Среди самых активных и результативных членов егорьевской команды отметили Карину Курдюмову, Антона и Сергея Беспаловых, Марину Барыбину, Павла Вавилова, Дину Шестопалову, Веру Трухину и Алексея Нефедова.

«В фестивале ГТО я принимаю участие уже, наверное, лет десять. Выступаю для себя, потому что, чтобы достойно выступить, надо держать себя в отличной спортивной форме. Также я работаю учителем физкультуры во второй школе, а личный пример педагога — это отличный стимул для детей. Когда они видят, что педагог добивается каких-то результатов, у них тоже появляется стремление заниматься спортом. Я считаю, что это очень здорово, что возрождается ГТО, и нужно стремиться к тому, чтобы как можно больше людей принимали участие, получали золотые значки», — отметил Сергей Беспалов.

На уровне Егорьевска соревнования среди команд разных категорий стали традиционными. Каждый год нормы ГТО сдают все больше участников — от дошколят до трудовых коллективов, не забывая при этом соревноваться друг с другом. В следующем году местный центр «ГТО» планирует сформировать городскую команду из лучших спортсменов со всего округа, чтобы принимать участие в состязаниях областного уровня.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.