Колобков: выборы главы МОК не повлияют на российских спортсменов

Бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что грядущие выборы нового главы Международного олимпийского комитета не смогут повлиять на отношение организации к российским спортсменам, сообщает Газета.ru .

«Для нас, к сожалению, не имеет значения, кто выиграет выборы президента МОК. За несколько последних лет мы перестали играть ту роль на международной спортивной арене, которую играли ранее. У нас из трех-четырех членов МОК остался всего один, и то со временем его может и не быть», — прокомментировал ситуацию Колобков.

По его словам, для возвращения престижа России на международной арене необходимо очень много самостоятельной работы.

Будущая позиция МОК в отношении России явно будет основываться на множестве разных факторов безотносительно личности нового главы, заключил Колобков.

В конце февраля МОК принял отставку Томаса Баха с поста главы. Новый руководитель получит все полномочия 23 июня.