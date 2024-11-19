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Клинские хоккеисты победили команду из Мытищ в рамках турнира студенческих команд

В Клину 17 ноября состоялась очередная игра серии Национальной студенческой хоккейной лиги (НСХЛ) по Москве и Московской области, передает пресс-служба администрации городского округа.

9-м туре Дивизиона «Север» встретились: Клинская команда РГСУ-КС и команда «Просвет» (г.о. Мытищи).

Заключительный матч в области завершился со счетом 7:5 в пользу хозяев, команды Клина.

Интрига была от первой секунды до последней. Несмотря на то, что в середине второго периода Клин-КС ушел в отрыв в 3 шайбы, хоккеисты из ПроСвет Мытищи не собирались сдаваться и в итоге перевернули игру в свою пользу, сделав счёт 4:5.

Однако домашние стены «клинчан» помогли команде собраться и взять всё в свои руки. Итог — 7:5. Точку поставил Максим Дридигер, оформив дубль.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.