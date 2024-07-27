Сборные Казахстана и Китая взяли первые медали на Олимпиаде в Париже

В Париже 26 июля стартовали летние Олимпийские игры, на которых уже разыграли первые медали по стрельбе, сообщает РБК .

Сборная Казахстана обыграла команду Германии в матче за третье место по стрельбе на дистанции в 10 м. Спортсмены Александра Ли и Ислам Сатпаев обеспечили стране бронзовую награду. Это было первая медаль Игр-2024.

На этой же дистанции команда Китая забрала золото, обыграв сборную Южной Кореи. Спортсмены соревновались в стрельбе из пневматической винтовки среди смешанных команд.

Олимпийские игры в Париже пройдут по 11 августа. В связи с международными соревнованиями в столице Франции действуют особые правила безопасности.