Китай забрал первое золото на Олимпиаде в Париже, а Казахстан — бронзу
Сборные Казахстана и Китая взяли первые медали на Олимпиаде в Париже
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В Париже 26 июля стартовали летние Олимпийские игры, на которых уже разыграли первые медали по стрельбе, сообщает РБК.
Сборная Казахстана обыграла команду Германии в матче за третье место по стрельбе на дистанции в 10 м. Спортсмены Александра Ли и Ислам Сатпаев обеспечили стране бронзовую награду. Это было первая медаль Игр-2024.
На этой же дистанции команда Китая забрала золото, обыграв сборную Южной Кореи. Спортсмены соревновались в стрельбе из пневматической винтовки среди смешанных команд.
Олимпийские игры в Париже пройдут по 11 августа. В связи с международными соревнованиями в столице Франции действуют особые правила безопасности.