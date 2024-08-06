Китай и подмосковный Красногорск начали развивать спортивные взаимоотношения

сегодня в 14:14

Экономические и культурные взаимоотношения Китая и подмосковного Красногорска продолжают развиваться, теперь стартовало развитие спортивной сферы, сообщила РИАМО начальник управления культуры, туризма и молодежной политики городского округа Красногорск Галина Ковалева.

На площадке загородного отеля «Москоу Кантри Клаб» прошло соревнование по гребле на лодках класса «Дракон». Состязания прошли в рамках комплекса мероприятий, приуроченных 75-летию установлению дипломатических отношений между Россией и Китаем. Соревнование посетили более 200 участников и зрителей.

«Сегодня мы закладываем новую традицию — спортивные взаимоотношения с китайскими партнерами», — сказала Ковалева.

Она добавила, китайцы выступили инициаторами проведения соревнований.

В ответ на инициативу китайцев Красногорск пригласил партнеров для участия в спартакиаде трудовых коллективов в следующие выходные 10–11 августа на стадионе «Зоркий». Бизнес-парк «Гринвуд» уже подтвердил участие своей команды.

Ранее в соревнованиях «Гонки на лодках „Драконах“ на площадке загородного отеля „Москоу Кантри Клаб“ выиграла команда „Красногорск“.