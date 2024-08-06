Спортсмены из Красногорска победили в соревнованиях «Гонки на лодках-драконах»

В соревнованиях «Гонки на лодках-драконах» на площадке загородного отеля «Москоу Кантри Клаб» выиграла команда «Красногорск», передает корреспондент РИАМО.

Начальник управления по физической культуре и спорту Алу Бочкаев заявил, что проведение гонок очень важно, так как это отражает саму суть мероприятия — укрепление российско-китайских отношений.

«Нашим ответом может стать приглашение китайских партнеров сыграть в вышибалы», — отметил Бочкаев.

Он добавил, что Красногорск славится своим огромным предприятием, который развернули здесь китайцы — бизнес-центром «Гринвуд». Многие нашли здесь не только работу, но и дом.

«Мы надеемся, что наши партнерские отношения будут укрепляться во всех сферах общественной жизни: и в спорте, и в культуре, благодаря развлекательным мероприятиям, так как обычно все встречи проходят в кабинетном формате, где не пообщаешься по душам», — отметил он.

Фото - © Ольга Парамонова/РИАМО Фото - © Ольга Парамонова/РИАМО Фото - © Ольга Парамонова/РИАМО

Бочкаев обратил внимание, что на подобных соревнованиях люди узнают друг друга с неожиданных сторон.

«В неформальной обстановке, когда все это сопровождается яркими эмоциями, ты узнаешь человека глубже», — заключил он.

На площадке загородного отеля «Москоу Кантри Клаб» прошло соревнование по гребле на лодках класса «Дракон». Состязания состоялись в рамках комплекса мероприятий, приуроченных к 75-летию установлению дипломатических отношений между Россией и Китаем. Соревнование посетили более двухсот участников и зрителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проинспектировал ход капремонта бассейна в Селятино. Он отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Воробьев.