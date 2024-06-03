Килиан Мбаппе перешел в мадридский «Реал»

Зарплата 25-летнего француза в королевском клубе составит 15 млн евро в год после уплаты налогов + бонусы. Также в контракте прописан подписной бонус в размере 50 млн евро, однако выплаты разбиты на 5 лет контракта. Таким образом, Мбаппе становится самым высокооплачиваемым футболистом «Мадрида».

«Счастлив и горд присоединиться к клубу мечты! Никто и не представляет, как я сейчас рад. Не могу дождаться встречи с вами, мадридисты! Спасибо за невероятную поддержку. Hala Madrid!», — заявил Мбаппе.

«Реал Мадрид» уже предпринимал попытку заполучить французского нападающего свободным агентом летом 2022 года, однако игрок принял решение продлить соглашение с «ПСЖ».

За 7 лет Килиан Мбаппе в составе парижан 6 раз выиграл Лигу 1, 3 раза завоевал Суперкубок Франции и дважды — Кубок французской лиги. Также он забил 256 голов в 308 матчах, став лучшим бомбардиром в истории клуба.

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