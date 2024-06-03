ЦСКА уволил главного тренера Владимира Федотова

В понедельник руководство ПФК ЦСКА объявило об отставке главного тренера Владимира Федотова. По итогам прошедшего чемпионата России армейцы заняли шестое место, сообщается на сайте клуба.

«Клуб благодарен Владимиру Федотову за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять. Владимир Валентинович, удачи вам в дальнейшей тренерской карьере!» — говорится в сообщении.

Также тренерский штаб «красно-синих» покидают Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу.

Федотов возглавил команду в июне 2022 года. Под его руководством красно-синие в прошлом году выиграли Кубок России и завоевали серебряные медали чемпионата России.

В завершившимся сезоне Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 48 очков и занял 6 место. В кубке страны армейцы вылетели на стадии финала Пути РПЛ после поражения от петербургского «Зенита» по сумме двух матчей.

Ранее стало известно, что Станислав Черчесов стал главным тренером футбольной сборной Казахстана. Под руководством российского специалиста команда в сентябре начнет квалификацию на чемпионат мира.