КГХ: стадион «Локомотив» в Москве обеспечили энергоснабжением с резервом

Стадион «Локомотив» в Юго-Восточном административном округе Москвы обеспечили энергоснабжением с резервом. Объекту инфраструктуры подарили новую жизнь, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, сообщает в Telegram-канале пресс-служба Комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы.

Жители мегаполиса просили, чтобы власти восстановили стадион. Объекту инфраструктуры вернут спортивную функцию. Со временем он будет притягивать внимание жителей ЮВАО, считает заммэра.

Сотрудники энергетической сферы передали «Локомотиву» дополнительные 300 кВт мощности к уже имевшимся 120. Соответственно, суммарный показатель — 420 кВт.

Были проложены две кабельные линии 0,4 кВ. Их суммарная протяженность составляет 580 метров.

Треть трассы пройдена методом горизонтального бурения. Стадион оборудован так, что, если одна питающая линия внезапно прекратит работать, электричество будет направлено под другой.

На стадионе уже работают три футбольные поля, система освещения, дорожки для бега. Есть спортивная площадка с тренажерами, трибуна для 1,2 тыс. человек. Строения, которые были на территории, капитально отремонтировали. Там сделают раздевалки с душевыми кабинками и туалетами.

Стадион «Локомотив» в ЮВАО построили еще до Великой Отечественной войны. В 2015 году объект инфраструктуры законсервировали. В 2023 он перешел в собственность Москвы. Тогда же приняли решение сделать комплексную реконструкцию.